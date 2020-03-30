Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

20:29

Более 1400 человек умерло от коронавируса в Великобритании

общество

Фото: AP Photo/Frank Augstein

В министерстве здравоохранения Великобритании сообщили об увеличении числа скончавшихся от коронавирусной инфекции за сутки до 180. Число жертв COVID-19 составляет 1408, передает "Газета.ру".

Стало известно, что за сутки проверились на наличие коронавирусной инфекции 134 946 человек. Диагностирование показало, что среди заболевших оказался 22 141 британец.

Ранее жителям Соединенного Королевства запретили покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты прогнозировали, что пик заболеваемости будет достигнут в стране через 2–3 недели.

В мире заразилось COVID-19 уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. Всего на территории России зафиксировано более 1,8 тысячи заболевших коронавирусом, вылечились 66 человек.

Недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел в стране карантин на три недели.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика