Более 1400 человек умерло от коронавируса в Великобритании

Фото: AP Photo/Frank Augstein

В министерстве здравоохранения Великобритании сообщили об увеличении числа скончавшихся от коронавирусной инфекции за сутки до 180. Число жертв COVID-19 составляет 1408, передает "Газета.ру".

Стало известно, что за сутки проверились на наличие коронавирусной инфекции 134 946 человек. Диагностирование показало, что среди заболевших оказался 22 141 британец.

Ранее жителям Соединенного Королевства запретили покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты прогнозировали, что пик заболеваемости будет достигнут в стране через 2–3 недели.

В мире заразилось COVID-19 уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. Всего на территории России зафиксировано более 1,8 тысячи заболевших коронавирусом, вылечились 66 человек.

Недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел в стране карантин на три недели.

