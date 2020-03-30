Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

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Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 100 тысяч. Число смертей за сутки возросло на 812 человек – до 11 591, передает РИА Новости заявление главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"На сегодня инфицированы 75 528 итальянцев, число пациентов за сутки выросло на 1648", – сообщил Боррелли. В ходе брифинга стало известно, что за последние 13 дней в стране рост числа заразившихся не опускался ниже 3 тысяч за сутки.

При этом динамика свидетельствует, что было рекордное значение по новым инфицированным. Глава службы гражданской обороны обратил внимание, что число выздоровевших возросло на 1590 человек, достигнув 14 620.

Отрицательный рекорд по жертвам был зарегистрирован в пятницу, 27 марта. В этот день число летальных исходов достигло 969.

11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа оказалась центром пандемии COVID-19. В мире заразилось уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.

Ранее сообщалось, что российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.