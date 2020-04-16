Полмиллиона жертвователей собрали для британского ветерана 15 млн долларов

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Сумма пожертвований, собираемых 99-летним британским ветераном Второй мировой войны Томи Муром на нужды Национальной службы здравоохранения, превысила 12 миллионов фунтов стерлингов (15 миллионов долларов). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина начал сбор, чтобы помочь медицинской системе в борьбе с коронавирусом. На его просьбу откликнулось более 600 тысяч человек.

Внимание к своей акции Мур привлек необычным образом. Он выложил в Сети фото, на котором запечатлел свой сад. Его он планировал обойти кругом 100 раз, каждый круг по 25 метров, но осложняло процесс то, что передвигается ветеран на ходунках.

"Когда я начал этот путь в прошлый понедельник, моей целью была 1 тысяча фунтов для НСЗ, которая вылечила меня от рака и перелома шейки бедра. Огромное спасибо всем, кто откликнулся", – заявил Мур.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал действия ветерана "вдохновляющим примером", а глава Национальной службы здравоохранения Элли Ортон поблагодарила всех, кто участвовал в сборе.

Накануне сообщалось, что герцог Вестминстерский Хью Гросвенор выделил на борьбу с коронавирусом 14,4 миллиона евро. Мужчину считают самым богатым подданным Великобритании.

