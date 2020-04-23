В Великобритании арестовали школьницу за плевки в лицо полицейскому

Фото: AP Photos/Joe Giddens

В Великобритании задержали 14-летнюю школьницу за плевки в полицейского, который пытался задержать ее по подозрению в краже. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Как говорится в материале, полицию вызвали в одну из лавок игрушек. Продавец сообщил, что школьница якобы пыталась что-то вынести под одеждой. Однако девушка просто так сдаваться не собиралась: она принялась отбиваться от полицейских ногами и плевать в сторону их ртов.

Теперь она подозревается не только в краже, но и в антисоциальном поведении. Пока не уточняется, было ли школьнице предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что суд в Лондоне приговорил 21-летнего британца к тюремному сроку за то, что он плевал в сторону полицейских. Это произошло, когда молодого человека пытались арестовать за нападение на девушку и причинение ущерба ее собственности.

Задержанного вели в полицейскую машину, когда он крикнул, что заражен COVID-19, и плюнул в правоохранителей.

