Плюнувшего в полицейских британца приговорили к 6 месяцам тюрьмы

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Суд в Лондоне приговорил 21-летнего британца к тюремному сроку за то, что он плевал в сторону полицейских. Это произошло, когда молодого человека пытались арестовать за нападение на девушку и причинение ущерба ее собственности, сообщает News.ru.

Задержанного вели в полицейскую машину, когда он крикнул, что заражен COVID-19, и плюнул в правоохранителей. Затем он начал опровергать свои слова. В суде он признал свою вину. Молодой человек проведет в тюрьме полгода.

Как стало известно ранее, житель британского Белфаста в Северной Ирландии предстанет перед судом за то, что намеренно кашлял на полицейских. При этом он заявлял, что болен коронавирусом. 39-летнего мужчину задержали из-за бытового насилия.

После задержания он сказал сотрудникам полиции, что заражен COVID-19, и стал кашлять на них.

