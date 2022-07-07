Экс-глава Минфина может занять пост лидера консерваторов в случае отставки Джонсона – СМИ

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Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак может занять пост лидера консерваторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Также в числе кандидатов младший министр по торговой политике Пенни Мордонт.

По данным телеканала, у Мордонт и Сунака наибольшие шансы сменить Бориса Джонсона на этом посту.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании в ближайшие часы объявит об уходе со своего поста. В течение дня Борис Джонсон выступит с обращением к нации. При его отказе уйти в отставку Джонсона может ждать повторный вотум о доверии на следующей неделе.

Уточняется, что он продолжит исполнять обязанности премьера-министра Соединенного Королевства до избрания нового главы правящей партии в октябре.

До этого стало известно, что уже 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании. Это произошло за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Должность министра по делам Северной Ирландии покинул и Брэндон Льюис. Подавая в отставку, он сослался на этические соображения.

Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.

