Джонсон назначил и. о. членов кабмина Великобритании – СМИ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил исполняющих обязанности новых членов британского правительства, сообщает агентство Bloomberg.

"Джонсон начинает назначения временных (членов. – Прим. ред.) кабинета министров, люди соглашаются на должности", – говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе со своего поста. В течение дня премьер выступит с обращением к нации. Уточнялось, что Джонсона может ждать повторный вотум о доверии на следующей неделе, если он откажется покинуть пост.

До этого стало известно, что уже 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это произошло за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Должность министра по делам Северной Ирландии покинул и Брэндон Льюис. Подавая в отставку, он сослался на этические соображения.

Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.

