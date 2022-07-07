Джонсон должен выступить с заявлением об отставке около 14:00 по Москве – СМИ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен выступить с заявлением об отставке около 14:00 по московскому времени. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Мы ожидаем, что премьер-министр выйдет около полудня (14:00 по московскому времени – Прим. ред.) и сделает это заявление", – говорится в сообщении.

Предполагается, что Джонсон произнесет эту речь перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в центре столицы.

В связи с его ожидающейся отставкой глава МИД Великобритании Лиз Трасс досрочно прекращает свое участие в совещании глав министерств G20 в Индонезии и вылетает в Великобританию.

Политический обозреватель издания Daily Mirror Пиппа Крерар считает, что Трасс в ближайшее время также должна сделать заявление.

Ранее сообщалось, что Джонсон может объявить об уходе со своего поста в ближайшие часы. В течение дня премьер выступит с обращением к нации. А при его отказе уйти в отставку Джонсона может ждать повторный вотум о доверии на следующей неделе.

Уточняется, что политик продолжит исполнять обязанности премьера-министра Соединенного Королевства до избрания нового главы правящей партии в октябре.

До этого стало известно, что уже 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это произошло за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Должность министра по делам Северной Ирландии покинул и Брэндон Льюис. Подавая в отставку, он сослался на этические соображения.

Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.

