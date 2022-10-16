Фактические участие НАТО в спецоперации не влияет на цели РФ – Песков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине, однако это не влияет на цели России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем телеграм-канале Владимир Соловьев.

Он добавил, что специальная военная операция на Украине будет доведена до конца.

Песков отметил, что из-за поддержки Киева со стороны НАТО Москве существенно тяжелее. По его мнению, это требует внутренней экономической и другой мобилизации.

"Одно дело – это киевский режим, а другое дело – это потенциал НАТО", – сказал Песков.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что потенциал Москвы позволяет продолжать спецоперацию в этих условиях.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что сейчас на Украине фактически происходит противостояние сил НАТО и России. По ее словам, Москва получает дополнительные силы от того, что Запад показывает нерешительность. Стефанишина отметила, что в ходе спецоперации ВС РФ получают опыт борьбы фактически с армией НАТО, обученной по стандартам Альянса и оснащенной новейшей западной техникой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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