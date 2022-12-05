Зеленский и премьер Черногории подписали декларацию о поддержке членства Киева в НАТО

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Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о евроатлантической перспективе Киева.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу черногорского правительства, подписание состоялось по видеосвязи. Содержание документа не раскрывается.

"Черногория недвусмысленно поддерживает Украину в защите территориальной целостности и ее права выбирать, <...> в какие организации вступать",– заявил Абазович.

По его словам, в регионе Западных Балкан Черногория приняла больше всего украинских беженцев. В настоящее время на территории страны находится свыше 10 тысяч вынужденных переселенцев с Украины.

Ранее украинские власти подписали декларации о евроатлантической перспективе страны с Чехией и Бельгией.

В конце сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме.

После этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Киев когда-нибудь войдет в НАТО, но его положение отличается от Финляндии и Швеции, которые уже получили одобрение государств – членов блока.

Обозреватель The National Interest Марк Эпископос назвал это заявление Столтенберга "холодным душем" для Зеленского.



Украину примут в НАТО после завершения СВО – Столтенберг

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