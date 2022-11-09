Заявление генсека НАТО стало "холодным душем" для Зеленского – СМИ

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Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что для членства Украины в НАТО нужно одобрение всех государств организации, стало "холодным душем" для украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил обозреватель Марк Эпископос в статье для The National Interest.

"Столтенберг, похоже, окатил Зеленского холодной водой в ответ на его просьбу об ускоренном вхождении Украины в НАТО, заявив, что любое решение должно приниматься консенсусом, все 30 союзников должны согласиться", – отмечается в материале.

В конце сентября Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он подчеркивал, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

Позднее Столтенберг заявил, что Украина когда-нибудь войдет в Североатлантический альянс, однако ее положение отличается от Финляндии и Швеции. Данные государства, как пояснял генсек, получили одобрение государств – членов организации.

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