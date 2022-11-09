На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году обсудят расходы на оборону и Украину

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Очередной саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля будущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Альянса.

На мероприятии планируют обсудить наращивание расходов на оборону и продолжение оказания помощи Киеву.

Уточняется, что саммит даст возможность главам государств и правительств стран, входящих в Североатлантический альянс, согласовать дальнейшие шаги по укреплению сдерживания и коллективной обороны.

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны", – говорится в заявлении.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал угрозы замминистра обороны Польши о возможном ответе НАТО на размещение гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Калининградской области.

По его словам, Москва неоднократно призывала Североатлантический альянс не переходить "красных линий", но эту позицию не хотели слышать.

До этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к вооруженному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что это намерение уже официально признано и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах Альянса.



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