Сенатор назвал условие для снижения напряженности между Россией и НАТО

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал угрозы замминистра обороны Польши о возможном ответе НАТО на размещение гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Калининградской области.

Сенатор напомнил, что Москва неоднократно призывала Североатлантический альянс не переходить "красных линий", но эту позицию не хотели слышать. Политик подчеркнул, что Россия делает все, чтобы обеспечить свою безопасность.

"Вместе с тем, как только вы (в НАТО. – Прим. ред.) проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю напряженность в отношениях Россия – НАТО начнет снижаться. Мяч на вашей (НАТОвской) стороне", – написал Джабаров в своем телеграм-канале.

На этой неделе в министерстве обороны РФ сообщили о переброске самолетов МиГ-31 с ракетами "Кинжал" в Калининградскую область. В регионе размещены три таких летательных аппарата. Они будут вести круглосуточное боевое дежурство.

После замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич назвал такие действия угрозой со стороны России и предупредил о возможном ответе НАТО. Он также назвал основой для обеспечения безопасности Польши сотрудничество в рамках Североатлантического альянса.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к вооруженному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что это намерение уже официально признано и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах Альянса.

