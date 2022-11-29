В НАТО де-факто признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина

Фото: РИА Новости/пресс-служба Росавтодор

Теракт на Керченском мосту в октябре 2022 года совершила украинская сторона. Об этом сообщили аналитики Североатлантического альянса в статье "Ядерное принуждение России на Украине".

"Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, за который никто не взял ответственность", – отмечается в материале.

Там также подчеркивается, что игнорирование и недооценка исторической роли, которую РФ отводит Черноморскому флоту и Крыму, могут привести к обострению ситуации.

Отмечается, что статья "Ядерное принуждение России на Украине" принадлежит экспертам по военным вопросам Военного колледжа Альянса Пьеру де Дрези и Андреа Джилли. Однако точка зрения авторов материала не отражает официальную точку зрения самой организации.

Происшествие на Крымском мосту случилось около 06:00 8 октября. Там взорвался грузовик. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта российский президент возложил на спецслужбы Украины. Эту версию подтвердили и в ФСБ РФ, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.



ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту

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