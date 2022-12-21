США передадут Украине комплексы Patriot – СМИ

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Соединенные Штаты в рамках нового пакета помощи передадут Украине комплексы Patriot. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"США направят Украине военную помощь на сумму 1,8 миллиарда долларов в виде крупного пакета, который впервые будет включать ракетную батарею Patriot", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, сроки поставок пока не ясны, поскольку американским военным предстоит обучить ВСУ пользоваться данной системой.

По данным источников, о новом пакете военной помощи будет объявлено во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Также сообщается, что в рамках нового пакета помощи США намерены передать Киеву управляемые авиационные бомбы JDAM.

Ранее СМИ сообщили, что 21 декабря Зеленский намерен посетить Вашингтон, где выступит с речью на совместном заседании обеих палат американского конгресса и встретится с президентом США Джо Байденом.



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