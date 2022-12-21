Зеленский 21 декабря посетит США и выступит перед конгрессом – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, посетит Вашингтон и выступит с речь на совместном заседании обеих палат американского конгресса. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

"Хотя детали [визита] еще не окончательные, полиция Капитолия усиливает безопасность. <...> Ожидается, что Зеленский поблагодарит законодателей за миллиарды долларов помощи, которую они предоставили Украине, а также объяснит, почему необходимо еще больше финансирования", – говорится в сообщении.

По информации издания, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси разослала конгрессменам письмо с просьбой в обязательном порядке присутствовать на заседании в среду вечером.

Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает, что во время визита в Вашингтон Зеленский планирует встретиться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, чтобы обсудить новый пакет военной помощи Киеву.

"Байден и Зеленский планируют встретиться в Белом доме в среду, что станет неожиданным визитом, который совпадет с намерением администрации направить стране новый пакет оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot", – говорится в публикации.

При этом указывается, что в Белом доме отказались комментировать данную информацию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика США может привести к российско-американскому столкновению. Она подчеркнула, что Москва призывает Вашингтон отказаться от раскручивания "спирали опасной эскалации", но признала, что оснований для оптимизма в этом направлении пока нет.



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