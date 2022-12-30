Кулеба назвал получение ПВО Patriot психологическим переломом в поставках оружия Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Michal Fludra

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что поставки государству ПВО Patriot стали психологическим переломом в военной поддержке страны. Такое заявление он сделал в интервью изданию "РБК Украина".

"Мы больше года боролись за Patriot, получили их. Предоставление Patriot – это не просто очередное решение, это психологический перелом", – сказал дипломат.

По словам Кулебы, переговоры с США о поставках данного вида вооружений велись с первых дней начала спецоперации. Согласие американцев на поставки дипломат назвал "снятием табу", "падением стены", а также "компьютерной игрой", в процессе прохождения которой Украина преодолевает новые уровни, запрашивая каждый раз новые виды вооружений.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и встретился с американским лидером Джо Байденом.

В ходе встречи Байден заверил Зеленского в продолжении поддержки Киева и дальнейшем укреплении обороноспособности страны. Президент США также подтвердил планы Вашингтона поставить Украине батарею ЗРК Patriot.



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