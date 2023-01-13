Сенатор из Оклахомы призвал не пускать украинцев для обучения применению ПВО Patriot

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Сенатор-республиканец Натан Дам призвал не пускать украинских военных на территорию штата Оклахома, где они будут проходить обучение использованию системы ПВО Patriot. Об этом он написал в своем Twitter.

Дам заявил, что подал резолюцию, чтобы отказать иностранным солдатам в допуске на территорию Оклахомы.

"Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны", – написал он.

Инцидент с ракетой в Польше произошел 15 ноября прошлого года. Тогда на территорию страны упала ракета украинского ПВО, 2 человека погибли.

Обучение ВСУ применению комплексов ПВО Patriot пройдет на базе Сухопутных войск ВС США "Форт-Силл" в Оклахоме. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, оно начнется со следующей недели, в рамках обучения будут подготовлены от 90 до 100 военнослужащих Украины.

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