ВСУ будут обучаться использованию БМП Bradley уже на следующей неделе – Пентагон

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Обучение украинцев использованию БМП Bradley начнется на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Обучение должно начаться на следующей неделе в Германии. В нашем плане нет конкретных дат", – приводит его слова ТАСС.

Райдер заявил, что подготовка ВСУ займет недели, а не месяцы, и сразу же по окончанию обучения БМП поставят на Украину.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона выразил поддержку тем странам, которые предоставляют танки Киеву. Он также заявил, что в США продолжаются обсуждения по поводу того, как наилучшим образом помочь Украине.

Райдер также подчеркнул, что в США смогут поддерживать Украину так долго, как это потребуется. При этом, по словам представителя Пентагона, в США смогут поддерживать уровень готовности страны, необходимый для ее защиты.

Ранее министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что затяжной характер конфликта на Украине станет угрозой для цепочек поставок в военно-промышленном комплексе США. Он призвал производителей оружия увеличивать вложения в рабочую силу и производить капитальные инвестиции.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!