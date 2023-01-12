В Пентагоне не видят подготовки к наступлению на Украину с территории Белоруссии

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В США не видят подготовки к боевым действиям против Украины с территории Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Что касается Белоруссии, то мы продолжаем внимательно следить за этой областью. Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками", – приводит его слова ТАСС.

Райдер подчеркнул, что никаких признаков наступательных действий с территории Белоруссии в США не зафиксировали. Он заявил, что в Пентагоне продолжат следить за любыми перемещениями техники или войск.

"Но на данном этапе я не вижу ничего, что могло бы вызвать беспокойство", – резюмировал он.

До этого в Пентагоне выразили сомнения, что Китай вторгнется на Тайвань. Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал поддерживать американо-китайский диалог.

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