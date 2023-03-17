ВСУ сняли на видео удар крылатых ракет ВС РФ

Бойцы украинской стороны запечатлели на видео атаку крылатых ракет ВС России по их позициям. Роликом поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

"Ракета! К бою!" – закричал один из солдат ВСУ.

После этого его подразделение атаковало из стрелкового оружия пролетающую над ними крылатую ракету российской стороны. Следом ракета попала в цель, рухнув в нескольких сотнях метров от места съемки.

Затем слышится еще один крик, после чего вторая ракета ВС РФ также попадает в цель. Сразу за ней следует третья. Украинские военные попытались сбить снаряды, но у них ничего не вышло.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян рассказал, что российские силовики совместно с подразделениями военной полиции задержали троих пособников ВСУ. Они занимались организацией теракта против мирных жителей Запорожской области.

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