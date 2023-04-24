03:04Политика
Зеленский заявил, что потеря Артемовска откроет силам ВС РФ плацдарм для наступления
Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отступление Вооруженных сил Украины из Артемовска откроет российским силам плацдарм для наступления. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.
"Мы не можем отказаться от Бахмута (украинское название Артемовска. – прим. ред.) , потому что это поможет расширить фронт и даст русским войскам шанс захватить больше земель", – сказал он.
По его словам, потеря города откроет силам России возможность для наступления на Славянск и Краматорск. Зеленский также признал, что ситуация в городе остается сложной для ВСУ.
Он указал, что сейчас все силы Украины брошены на подготовку ВСУ к контрнаступлению.
Ранее сообщалось, что штурмовики ЧВК "Вагнер" продавили оборону ВСУ в четырех районах Артемовска. Штурмовые отряды продвинулись от улицы Корсунского до переулка Геологов, а также установили контроль над Салтовский мясокомбинатом и продолжили наступление по улице Чайковского.
До этого газета Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщала, что США предлагали Украине оставить Артемовск и предупреждали о потенциальном окружении войск российскими силами. В документе под грифом "совершенно секретно" указывалось, что успехи ВС РФ поставили под угрозу способность Украины удержать Артемовск.
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