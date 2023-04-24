Зеленский заявил, что потеря Артемовска откроет силам ВС РФ плацдарм для наступления

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отступление Вооруженных сил Украины из Артемовска откроет российским силам плацдарм для наступления. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Мы не можем отказаться от Бахмута (украинское название Артемовска. – прим. ред.) , потому что это поможет расширить фронт и даст русским войскам шанс захватить больше земель", – сказал он.

По его словам, потеря города откроет силам России возможность для наступления на Славянск и Краматорск. Зеленский также признал, что ситуация в городе остается сложной для ВСУ.

Он указал, что сейчас все силы Украины брошены на подготовку ВСУ к контрнаступлению.

Ранее сообщалось, что штурмовики ЧВК "Вагнер" продавили оборону ВСУ в четырех районах Артемовска. Штурмовые отряды продвинулись от улицы Корсунского до переулка Геологов, а также установили контроль над Салтовский мясокомбинатом и продолжили наступление по улице Чайковского.

До этого газета Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщала, что США предлагали Украине оставить Артемовск и предупреждали о потенциальном окружении войск российскими силами. В документе под грифом "совершенно секретно" указывалось, что успехи ВС РФ поставили под угрозу способность Украины удержать Артемовск.