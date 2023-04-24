Российские силы более чем успешно "перемалывают" ВСУ в Артемовске – Пригожин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные справляются с задачей оттягивания контрнаступления Вооруженных сил Украины, "перемалывая" живую силу их подразделений, приводит слова Евгения Пригожина телеграм-канал пресс-службы бизнесмена.

"Мы это (перемалываем живую силу ВСУ. – Прим. ред.) делаем более чем успешно, и я действиям своих парней могу поставить оценку "пять баллов". А себе – "три с минусом", потому что перемалывать надо было больше, чтобы ни одного живого украинского солдата не осталось", – заявил Пригожин.

По словам основателя ЧВК "Вагнер", после взятия Артемовска президент Украины Владимир Зеленский начнет контрнаступление. До сих пор этого не произошло из-за дождей. Активное наступление ВСУ может начаться к 9 мая, считает Пригожин.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что потеря Артемовска откроет российским военным пути для наступления на Славянск и Краматорск. Все силы брошены на подготовку ВСУ к наступлению, указал украинский президент.

Тем временем штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продавили оборону ВСУ в четырех районах Артемовска. Российским военным удалось продвинуться от улицы Корсунского до переулка Геологов, захватить Салтовский мясокомбинат и продолжить наступление по улице Чайковского. Также фиксируются бои на улице Крайней и продвижение на севере города.