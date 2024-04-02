В Кремле не располагают данными об участии талибов в форуме в Казани

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Кремле не в курсе по поводу участия представителей удерживающего власть в Афганистане движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum – 2024". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подобные вопросы не проходят по линии Кремля, в связи с чем он не может подтвердить данные сведения, поскольку ими не обладает.

Вместе с тем Песков добавил, что Москва ведет диалог с движением, так как РФ необходимо решать насущные вопросы.

"Дело в том, что это фактор страны, которая находится рядом с нами. Так или иначе, мы общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога. Фактически, как и все, мы с ними общаемся. И они являются де-факто властью в Афганистане", – сказал Песков.

Российские власти, продолжил пресс-секретарь главы государства, озвучат позицию по теме исключения движения "Талибан" из списка террористических организаций после проработки соответствующего вопроса.

Накануне специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил ТАСС, что делегация движения "Талибан" была приглашена к участию в форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum". Само мероприятие состоится в мае. Он уточнил, что сотрудничество РФ с правительством талибов по антитеррору "ведется на регулярной основе".

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Казахстана, по которому движение "Талибан" было исключено из списка террористических организаций, поможет Афганистану выйти из изоляции и в дальнейшем интегрировать регион в различные международные процессы.

Дипломат предположила, что действия со стороны Казахстана позволят по-новому взглянуть на гумподдержку, оказываемую жителям Исламской Республики.