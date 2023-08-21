Талибы заявили о разработке плана по возвращению девушек к учебе в университетах

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Замглавы министерства образования талибов ("Талибан" – террористическая организация, запрещенная в РФ) Лутфулла Хайрхва заявил о разработке плана возвращения девушек к учебе в университетах Афганистана, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Al-Jazeera.

Однако Хайрхва не уточнил сроки завершения работы над планом.

В ноябре 2022 года лидер "Талибан" Хайбатулла Ахундзада поручил судьям соблюдать все предписания шариатского права, в том числе публичные казни с забиванием камнями, ампутацией конечностей и поркой.

Отмечается, что талибы решили восстановить систему жестких наказаний, которая существовала в Афганистане в годы их первого правления до введения войск Соединенных Штатов в 2001 году.

15 августа 2021 года движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул государство.

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