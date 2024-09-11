Вице-премьер РФ Савельев озвучил стоимость проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Фото: 123RF/cameris

Стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет около 10 тысяч рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер России Виталий Савельев.

Политик отметил "достаточно серьезные" вложения в реализацию проекта. Затраты на строительство ВСМ оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а вместе с сопутствующими расходами – в 1,755 триллиона рублей, уточнил он.

Первый участок ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируется построить к 2026–2027 годам, сообщал ранее первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. По его словам, участок Москва – Тверь возведут первым. В данный момент идет активное строительство выходов ВСМ из столицы, добавил он.

Полностью запустить магистраль планируется в 2028 году. Ожидается, что интервал движения поездов по ВСМ составит 15 минут.