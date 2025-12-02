Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 21:37

Регионы

Кот Федос из Москвы, потерявшийся в поезде, найден спустя 6 дней

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Кота Федоса, который потерялся в вагоне поезда, нашли спустя почти 6 дней, сообщила газета "Дальневосточная магистраль" в телеграм-канале.

Питомец ехал вместе со своей хозяйкой – учителем английского языка Эльвирой Гараевой. Женщина возвращалась из Удмуртии в Москву, но в районе Казани она ненадолго открыла переноску, после чего кот исчез.

"Поиски в вагоне результата не дали. Напуганный кот не подавал голоса. Эльвира, решив что в поезде его нет, подключила к поискам транспортную полицию и железнодорожников", – отметили в СМИ.

Немногим позже проводники нашли Федоса в поезде и сообщили по телефону хозяйке. Но состав сменил маршрут и отправился в Нерюнгри (Якутии).

В издании рассказали, что на очередной остановке поезд вновь тщательно обыскали, но кота опять не смогли найти. Уже в Тынде (Амурская область) выяснилось, что питомец все это время прятался в конструкциях вагона. Его вытащили и передали мужу женщины, который уже прибыл обратно в Москву.

"Семья Гараевых благодарит железнодорожников, волонтеров и всех неравнодушных людей, которые подарили им настоящее новогоднее чудо", – добавили в газете.

Ранее щенок ивисской борзой потерялся после поездки в электропоезде в Ленинградской области. Владелец собаки рассказал, что животное сбежало из дома, а потом село в поезд. Свидетели видели, что собака вышла на перроне, а потом ее заметили в другом месте. В Октябрьской железной дороге позже рассказали, что собака якобы выбежала из состава сама. Спустя пару дней щенка нашли среди гаражей в Ленинградской области и затем передали хозяйке.

Читайте также


животныерегионы

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика