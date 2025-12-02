Кот Федос из Москвы, потерявшийся в поезде, найден спустя 6 дней

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Кота Федоса, который потерялся в вагоне поезда, нашли спустя почти 6 дней, сообщила газета "Дальневосточная магистраль" в телеграм-канале.

Питомец ехал вместе со своей хозяйкой – учителем английского языка Эльвирой Гараевой. Женщина возвращалась из Удмуртии в Москву, но в районе Казани она ненадолго открыла переноску, после чего кот исчез.

"Поиски в вагоне результата не дали. Напуганный кот не подавал голоса. Эльвира, решив что в поезде его нет, подключила к поискам транспортную полицию и железнодорожников", – отметили в СМИ.

Немногим позже проводники нашли Федоса в поезде и сообщили по телефону хозяйке. Но состав сменил маршрут и отправился в Нерюнгри (Якутии).

В издании рассказали, что на очередной остановке поезд вновь тщательно обыскали, но кота опять не смогли найти. Уже в Тынде (Амурская область) выяснилось, что питомец все это время прятался в конструкциях вагона. Его вытащили и передали мужу женщины, который уже прибыл обратно в Москву.

"Семья Гараевых благодарит железнодорожников, волонтеров и всех неравнодушных людей, которые подарили им настоящее новогоднее чудо", – добавили в газете.

Ранее щенок ивисской борзой потерялся после поездки в электропоезде в Ленинградской области. Владелец собаки рассказал, что животное сбежало из дома, а потом село в поезд. Свидетели видели, что собака вышла на перроне, а потом ее заметили в другом месте. В Октябрьской железной дороге позже рассказали, что собака якобы выбежала из состава сама. Спустя пару дней щенка нашли среди гаражей в Ленинградской области и затем передали хозяйке.

