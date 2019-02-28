В Госдуму внесли законопроект о цифровых избирательных участках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Законопроект о создании в столице цифровых участков для голосования на выборах в субъектах Российской Федерации внесен в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

"Проект предусматривает при проведении выборов 8 сентября 2019 года наделение ряда избирательных участков в городе федерального значения Москве статусом цифровых участков", – говорится в пояснительной записке. Перечень электронных участков сформирует Московская городская избирательная комиссия.

Ранее возможность создания таких участков оценил заместитель главы ЦИК Николай Булаев. Он ознакомился с комплексами электронного голосования корейского производства и высказался за то, чтобы на выборах использовались комплексы электронного голосования, произведенные в России. Он также подчеркнул, что важно воплотить такую схему, которая гарантировала бы отсутствие фальсификаций.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в столице в 2019 году появятся около 30 цифровых избирательных участков. Это будет сделано в качестве эксперимента по голосованию на региональных выборах. Памфилова добавила, что на таких участках избиратели из регионов, оказавшись в Москве в день голосования на выборах руководства своего субъекта РФ, смогут проголосовать за своего губернатора и законодательное собрание.