Цифровые участки в Москве пока ограничатся голосованием на выборах губернатора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не исключила того, что к единому дню голосования в 2019 году появится возможность дистанционного участия и в выборах региональных парламентов. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Николай Булаев.

"На этом участке мы должны создать условия для людей из всех регионов, в которых будут выборы губернаторов, прийти и проголосовать. Мы пока решили на губернаторах остановиться. Мы боимся утопить эксперимент в сложности, нужно идти поэтапно", – сказал Булаев, передает РИА Новости.

Он добавил, что к единому дню голосования на цифровых избирательных участках, возможно, появится возможность проголосовать на выборах губернатора и региональных парламентов.

Булаев ознакомился с комплексами электронного голосования корейского производства и высказался за то, чтобы на выборах использовались комплексы электронного голосования, произведенные в России. Он также подчеркнул, что важно воплотить такую схему, которая гарантировала бы отсутствие фальсификаций.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в столице в 2019 году появятся около 30 цифровых избирательных участков. Это будет сделано в качестве эксперимента по голосованию на региональных выборах. Памфилова добавила, что на таких участках избиратели из регионов, оказавшись в Москве в день голосования на выборах руководства своего субъекта РФ, смогут проголосовать за своего губернатора и законодательное собрание.

Ранее сообщалось, что член подмосковной избирательной комиссии, обладавший решающим правом голоса, уволен из-за нарушений при голосовании в Балашихе во время выборов губернатора региона.