Члена Мособлизбиркома уволили из-за нарушений на выборах губернатора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член подмосковной избирательной комиссии, обладавший решающим правом голоса, уволен из-за нарушений при голосовании в Балашихе во время выборов губернатора региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Мособлизбиркома Илью Березкина.

По видеосвязи с ЦИК Березкин рассказал, что в избиркоме дожидались окончания следственных действий. Сейчас председатели балашихинских ТИКа №1, ТИКа №2 не участвуют в деятельности территориальных избирательных комиссий.

Отмечается, что заявления о прекращении полномочий уже направлены в адрес областной избирательной комиссии.

Выборы губернатора Подмосковья состоялись 9 сентября прошлого года в единый день голосования. По итогам голосования главой региона был переизбран Андрей Воробьев.

В тот же день прошли выборы глав 26 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 17 регионах.