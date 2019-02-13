Члена Мособлизбиркома уволили из-за нарушений на выборах губернатора

Член подмосковной избирательной комиссии, обладавший решающим правом голоса, уволен из-за нарушений при голосовании в Балашихе во время выборов губернатора региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Мособлизбиркома Илью Березкина.
По видеосвязи с ЦИК Березкин рассказал, что в избиркоме дожидались окончания следственных действий. Сейчас председатели балашихинских ТИКа №1, ТИКа №2 не участвуют в деятельности территориальных избирательных комиссий.
Отмечается, что заявления о прекращении полномочий уже направлены в адрес областной избирательной комиссии.
Выборы губернатора Подмосковья состоялись 9 сентября прошлого года в единый день голосования. По итогам голосования главой региона был переизбран Андрей Воробьев.
В тот же день прошли выборы глав 26 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 17 регионах.
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