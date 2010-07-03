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18:11

Законопроект об электронном голосовании рассмотрит Мосгордума

власть технологии

18:11

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект об электронном голосовании, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Завтра документ будет рассмотрен на заседании профильной комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам", – приводит слова Шапошникова ТАСС.

Ранее заместитель председателя избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что в ЦИК РФ допустили использование цифровых участков по отношению ко всем избирательным кампаниям уже в 2020 году.

Булаев отметил, что комплексы электронного голосования (КЭГ) смогут включать в свою память до трех тысяч бюллетеней. Он также добавил, что цифровые участки можно было бы применить уже в этом году, однако такие решения нужно вводить поэтапно.

Член столичной избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщал, что процесс электронного голосования, который могут опробовать на выборах в Могордуму после принятия закона, предварительно, будет занимать не более 10 минут.

Избирателю, пожелавшему голосовать электронным способом, необходимо будет сначала подтвердить свою личность в любом из центров госуслуг, а затем заранее подать заявление на электронное голосование на портале mos.ru.

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власть технологии

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