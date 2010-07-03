Цифровые избирательные участки могут появиться в Москве в 2020 году

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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ допустили использование цифровых участков по отношению ко всем избирательным кампаниям уже в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя комиссии Николая Булаева.

Булаев отметил, что комплексы электронного голосования (КЭГ) смогут включать в свою память до трех тысяч бюллетеней. Он также добавил, что цифровые участки можно было бы применить уже в этом году, однако такие решения нужно вводить поэтапно. "Давайте проведем по высшим должностным лицам, отработаем и на следующий год задействуем по всему кругу избирательных кампаний", – сказал Булаев.

Он уточнил, что в первое время КЭГ не будет отличаться высокой востребованностью, уточнив, что эксперимент начнется с Москвы, а уже потом разойдется по регионам. "Людям нужно психологически привыкнуть, "протоптать дорожку", запомнить, где и что, какие возможности есть", – пояснил зампредседателя Центризбикома.

При этом он отметил, что данная идея является главным конкурентом дистанционному голосованию. "Но идея идти на избирательный участок нравится мне больше, это дает гарантию, что это я, что ничего не подменено. Посмотрим, что будет востребовано, что приживется", – заключил он.