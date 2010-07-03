МГД приняла в первом чтении проект об электронном голосовании на выборах депутатов

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Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы VII созыва. Такое решение было принято в ходе заседания столичного парламента.

"Технологически все будет организовано таким образом, что обезличенные данные с результатами голосования и список избирателей хранятся и обрабатываются в независимых друг от друга контурах. Таким образом, соблюдается тайна голосования. Эксперимент даст дополнительные возможности для обеспечения активного избирательного права москвичей за счет внедрения современных технологий в избирательный процесс, поможет установить степень заинтересованности избирателей в новом формате голосования с помощью мобильного устройства в любом месте, а также выявит проблемные моменты его организации и проведения. Важно, что результаты апробирования нового формата голосования определят вектор дальнейшей работы по совершенствованию избирательного законодательства - с учетом внедрения современных технологий", – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Кроме того, он напомнил, что депутатами Госдумы в первом чтении принят федеральный законопроект, которым предлагается в качестве эксперимента провести электронное голосование на выборах в Мосгордуму.

"Мы синхронизировали нашу работу с коллегами из Госдумы, которые 16 апреля в первом чтении приняли федеральный законопроект по проведению эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы. Проект закона был разработан в целях тестового использования в процессе голосования современных технологий, которые позволят создать дополнительные условия и гарантии реализации избирательных прав граждан", – заявил Шапошников.

Согласно документу, проект закона предусматривает проведение дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы в одном или нескольких одномандатных избирательных округов Москвы в зависимости от решения Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Уточняется, что для проведения и установления итогов дистанционного электронного голосования законопроектом предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии, определяются полномочия избирательных комиссий, действующих на территории столицы.

Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Избиратель вправе самостоятельно выбрать формат участия в голосовании.

Поясняется, что дистанционное электронное голосование будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения портала государственных и муниципальных услуг Москвы без использования избирательного бюллетеня на бумажном носителе. Для того чтобы подать соответствующее заявление на портале и участвовать в электронном голосовании, избиратель должен иметь подтвержденную учетную запись. Заявление может быть подано или отозвано не ранее чем за 45 дней и не позднее, чем за три дня до дня голосования.

"В день голосования 8 сентября 2019 года избиратель, подавший указанное заявление, с помощью персонального компьютера или иного электронного устройства с использованием специального программного обеспечения портала получит доступ к избирательному бюллетеню дистанционного электронного голосования и возможность проголосовать. Специальное программное обеспечение портала посредством шифрования сохранит тайну голосования избирателя", – сообщается в пояснительной записке.

Законопроект об электронном голосовании в Мосгордуму внес Сергей Собянин.