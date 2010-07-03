Горожан с временной регистрацией не пустят на выборы в Мосгордуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Жители столицы, у которых есть только временная регистрация, не смогут голосовать на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает сайт городской избирательной комиссии.

Право голоса оставят только людям с постоянной пропиской. При этом необходимые поправки в закон могут принять только после выборов 8 сентября.

В пресс-службе уточнили, что даже если на федеральном уровне изменения утвердят раньше, столичные депутаты отложат этот вопрос на осень.

Прежде Мосгоризбирком предложил дать право голоса приезжим с временной регистрацией. Впрочем, такие меры могут ввести только после 2023 года.

Постановление о назначении выборов депутатов Мосгордума примет с 30 мая по 9 июня. К обсуждению вопросов, связанных с выборами, Мосгоризбирком приступит в начале лета.