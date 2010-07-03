ЦИК не зафиксировал серьезных нарушений в день тишины

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Центральную избирательную комиссию не поступало жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Я вчера на работе не видел серьезных жалоб, может, они поступили в ночь. Мне кажется, кандидаты и партии успокоились, по крайней мере, из того, что мы видели на горячей линии, я не видел ничего такого, на что нужно было бы немедленно реагировать", – приводит слова Булаева ТАСС.

6 сентября Роскомнадзор предупредил СМИ и кандидатов на выборах по всей стране, что нужно воздержаться от предвыборной агитации в день тишины 7 сентября, а также в Единый день голосования 8 сентября.

Предвыборная агитация стартовала за 28 дней до дня голосования. По закону, она прекращается в полночь по местному времени за сутки до дня голосования. В 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах будут выбирать губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

Принять участие в голосовании смогут все граждане, достигшие 18 лет и зарегистрированные по месту жительства в Москве, за исключением признанных судом недееспособными; содержащихся в местах лишения.

В этом году впервые на выборах в Москве будет использована система электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

