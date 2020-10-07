Подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе арестовали на два месяца

Фото: ФСБ России

23-летний мужчина, который планировал взорвать здание суда и прокуратуры в Ставрополе, арестован на два месяца, сообщает ТАСС.

По решению Ленинского районного суда города, задержанный будет находиться под стражей до 6 декабря.

Ранее в ФСБ сообщили, что задержали подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе. По версии управления, он готовил теракт в отношении представителей местной судебной власти.

По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, за последние два года удалось полностью обезопасить от террористов транспорт. Он отметил, что в 2019 году было предотвращено 34 теракта, задержаны порядка тысячи террористов и их пособников.