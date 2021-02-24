Большинство террористических преступлений удается пресекать – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

В России в 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности, заявил Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ России.

По его словам, эта цифра за год увеличилась на четверть.

"Вместе с тем отмечу, что в 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее, было 57", – сказал он.

Президент добавил, что это свидетельствует, что "преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается вскрывать еще на стадии их подготовки, тем самым сберегая жизнь и здоровье людей".

Путин попросил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.

Также президент отметил, что в России важнейшей задачей является защита конституционного строя и гражданского мира. Эта задача, по словам российского лидера, должна находиться в поле зрения ФСБ.

"Пресечение любых попыток извне узурпировать право народа России определять свое будущее должно тоже находиться в поле вашего внимания", – заявил президент.

Глава государства заявил о необходимости повышения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений.

"В целом эффективнее координировать работу ФСБ и других силовых структур под эгидой Национального антитеррористического комитета", – отметил он.

За прошлый год сотрудники ФСБ в Москве пресекли более 60 преступлений террористической направленности. Сообщалось, что с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера и 833 преступления экстремистской направленности.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 43 подпольных оружейника, у которых было изъято около 200 единиц оружия. Отмечалось, что в январе в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском крае, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях по адресам проживания подозреваемых были проведены следственные действия.