Большинство террористических преступлений удается пресекать – Путин

14:46
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
В России в 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности, заявил Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ России.
По его словам, эта цифра за год увеличилась на четверть.
"Вместе с тем отмечу, что в 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее, было 57", – сказал он.
Президент добавил, что это свидетельствует, что "преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается вскрывать еще на стадии их подготовки, тем самым сберегая жизнь и здоровье людей".
Путин попросил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.
Также президент отметил, что в России важнейшей задачей является защита конституционного строя и гражданского мира. Эта задача, по словам российского лидера, должна находиться в поле зрения ФСБ.
"Пресечение любых попыток извне узурпировать право народа России определять свое будущее должно тоже находиться в поле вашего внимания", – заявил президент.
Глава государства заявил о необходимости повышения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений.
"В целом эффективнее координировать работу ФСБ и других силовых структур под эгидой Национального антитеррористического комитета", – отметил он.
За прошлый год сотрудники ФСБ в Москве пресекли более 60 преступлений террористической направленности. Сообщалось, что с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера и 833 преступления экстремистской направленности.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 43 подпольных оружейника, у которых было изъято около 200 единиц оружия. Отмечалось, что в январе в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском крае, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях по адресам проживания подозреваемых были проведены следственные действия.
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