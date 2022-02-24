Аксенов сообщил о нескольких взрывах снарядов в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На территории Джанкойского района Крыма зафиксировано несколько взрывов снарядов, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

"В Джанкойском районе, село Илюшино, несколько воронок возле жилых домов. Пострадавших нет, у ряда домов повреждена кровля, выбиты окна", – приводит слова Аксенова ТАСС.

Аксенов подчеркнул, что на данный момент ситуация в селе стабилизировалась, в течение суток будет восстановлена подача электроэнергии.

Ранее сообщалось, что на полуострове вводится режим повышенной готовности. По словам Аксенова, эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится, однако приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр республики.

До этого советник Аксенова Олег Крючков сообщил, что в Крыму все пункты пропуска на границе с Украиной закрыты до особого распоряжения. Жителей полуострова призвали не планировать поездок.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российский властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

