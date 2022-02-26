В Минобороны РФ сообщили о поражении 821 военного объекта Украины

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Российские военнослужащие нанесли удары по 821 объекту военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

Он уточнил, что были поражены 14 аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, а также 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса" и 48 радиолокационных станций.

Кроме того, российские военные сбили по семь самолетов и вертолетов, девять беспилотных летальных аппаратов. Были уничтожены 87 боевых машин, 28 реактивных систем залпового огня, 119 единиц военной автомобильной техники и восемь военных катеров ВМС.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

