Первичный пакет санкций ЕС в отношении России носит нелегитимный характер – МИД РФ

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Первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России носит нелегитимный и необоснованный характер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве рассказали, что в четверг, 24 февраля, постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов встретился с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино. Переговоры состоялись по инициативе ЕС.

В рамках совещания Чижов разъяснил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса. Он подробно остановился на тех причинах, которые потребовали от российского руководства принять решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а затем провести специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР.

В свою очередь, Саннино напомнил о выпущенном ранее заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и принятом Евросоюзом первичном пакете односторонних рестриктивных мер.

В МИД РФ отметили, что с российской стороны был подчеркнут нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в отношениях между РФ и ЕС. В ведомстве добавили, что партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны.

Ранее Канцлер ФРГ Шольц сообщил о новых санкциях Евросоюза против России. В ЕС подчеркнули, что намерены внести самые жесткий пакет санкций в истории сообщества. Одна из мер – заморозка "Северного потока – 2".

Также президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что Россия остается частью мировой экономики и не планирует наносить ущерб этой системе. Он подчеркнул, что Россия не собирается наносить ущерб и системе мирового хозяйства, в которой она сама находится. Кроме того, Путин призвал бизнес отнестись с пониманием к сегодняшней ситуации и вместе с правительством выполнять работу над поддержкой экономики.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.