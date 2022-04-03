Блинкен назвал условие для снятия санкций против РФ

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Западные санкции в отношении России зависят от результатов переговоров с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Он рассказал, что цель санкций заключается в изменении поведения России. По его словам, их можно будет снять, если будут достигнуты определенные результаты переговоров.

"Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что это (переговоры России и Украины) может привести к завершению (конфликта), <...> что потребует снятия санкций, то да", – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь заключил, что дальнейшие действия зависят от России.

Ранее власти Соединенных Штатов приняли решение о вводе санкций против 120 организаций из России и Белоруссии, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. В ведомстве объяснили, что юрлица из РФ внесены в черный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

