Банки Казахстана предложили москвичам оформить карты для оплаты зарубежных покупок

Банки Казахстана, Сербии, Грузии и других стран предлагают москвичам оформить карты, которыми можно оплачивать зарубежные покупки. Пластиковые карты обещают доставить в столицу.

Также есть и виртуальные варианты банковских карт из США. Сколько просят за такие услуги? И с каким непредвиденными проблемами можно столкнуться?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.