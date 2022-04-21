Курс евро опустился до 80 рублей впервые с 8 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро в ходе торгов опустился до отметки 80 рублей впервые с 8 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, по состоянию на 12:57 европейская валюта замедлила падение на 1,78% – до 80,44 рубля. Моментом ранее евро опускался до 80 рублей. Доллар также продолжил падение: в 12:53 его стоимость на торгах составляла 74,4 рубля.

Ранее экономист Георгий Остапкович допустил, что тенденция к снижению доллара и усилению рубля сохранится до сентября, курс американской валюты будет колебаться на уровне 78–83 рублей. По его словам, это обусловлено мерами, принимаемыми Центробанком. Аналогичная тенденция сохранится и в отношении евро.

До этого факторы, влияющие на укрепление рубля, перечислил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько. Среди них он выделил превышение экспорта над импортом, превышение доходов бюджета над расходами, а также невысокий уровень государственной задолженности.

