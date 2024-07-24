Пушкинский музей временно приостановил онлайн-продажу билетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пользователи временно не смогут купить билеты на сайте Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина из-за недоступности банковского эквайринга. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В музее уточнили, что причины, по которым жители и гости столицы не могут приобрести билеты, не зависят от учреждения. В пресс-службе принесли извинения за доставленные неудобства.

При этом посетителям напомнили, что они могут приобрести билеты в кассах музея в штатном режиме.

Недавно в системах Microsoft произошел глобальный сбой. Из-за этого многие банки и аэропорты во всем мире столкнулись с неполадками в работе.

Спустя время в компании заявили о постепенном восстановлении работы систем. Глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, осуществлявшего обновление системы, из-за которого произошел глобальный сбой, Джордж Курц сообщил, что данные клиентов после сбоя находятся в безопасности.

