Дополнительный поезд сообщением Курск – Москва назначен для обеспечения спроса

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки был назначен дополнительный поезд № 205/206 сообщением Курск – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Как отмечается в сообщении, поезд будет отправляться с вокзала Курска в 03:09 и прибывать в Москву в 15:40.

Кроме того, составность электропоезда № 716 "Ласточка" сообщением Курск – Москва была временно увеличена до 10 вагонов.

Три вокзала в Курской области ранее были временно закрыты для пассажиров. Как отметили в МЖД, для обеспечения безопасности движения проводятся дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктажи для персонала.

6 августа до тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области. Российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступление. Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 31 человек пострадал.