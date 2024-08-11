Подмосковье примет еще более 300 человек из Курской области

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье приедут еще более 300 человек из Курской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Их сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона.

"Сейчас в Подмосковье из Дома ребенка Курской области везут 63 малыша", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что их планируют разместить в семейном центре "Преображение" в Егорьевске. Еще 21 ребенка с паллиативным статусом вместе с сопровождающими доставят в Подольскую детскую больницу.

Кроме того, еще 5 автобусов везут 196 мам с детьми в подольский лагерь "Мечта" и пансионат "Сосновый бор" в Ступине. При необходимости они смогут обратиться к врачам, а также за психологической помощью.

10 августа в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, 330 из них – дети. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, из Курской области в Подмосковье также был эвакуирован дом престарелых.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва направляет свои силы и ресурсы на оказание помощи пострадавшему в результате атаки ВСУ региону. Он указал, что город продолжает создавать все условия для пребывания жителей Курской области.