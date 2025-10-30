Студент столичного колледжа выстрелил из сигнального пистолета во время занятий

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Студент колледжа московского транспорта активировал пиротехническое устройство "Сигнал охотника" во время занятий. Об этом рассказала директор учебного заведения Анна Печеная в беседе с ТАСС.

"Рамка на входе в колледж на него (на сигнальный пистолет. – Прим. ред.) не среагировала", – указала директор.

Студент активировал устройство и получил ожоги пальцев, двое его одногруппников были оглушены. В результате молодого человека госпитализировали, двух других врачи осмотрели и установили, что им госпитализация не требуется.

"Колледж проводит внутреннее расследование, по итогам которого будет принято решение об отчислении студента", – заключила Печеная.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя по подозрению в стрельбе на детской площадке. Правоохранители выяснили, что между нетрезвым мужчиной и четырьмя 16-летними девушками произошел конфликт.

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из газового пистолета в девушку-подростка, из-за чего пострадавшая обратилась в поликлинику с ожогом роговицы. Задержанным оказался 48-летний неработающий гражданин. Возбуждено уголовное дело.

