Психотерапевт рассказала, как преодолеть стеснение при знакомстве

Удаленная работа лишила многих горожан одного из действенных методов налаживания личных отношений – служебного романа. Для тех, кто не признает виртуальные знакомства, но стесняется подходить к незнакомым на улице или в кафе, наступили непростые времена. Мы выясняли, как преодолеть робость и сделать первый шаг навстречу новой любви.



Минимум риска

По словам семейного психолога, психотерапевта Олеси Маряевой, для начала неплохо бы изучить суть проблемы, понять, откуда берется стеснение при знакомстве.

"В большинстве случаев стеснительность идет из детства. Возможно, ребенка высмеивали за неправильно сформулированную фразу, одергивали всякий раз, когда малыш хотел высказать мысль, и так далее", – комментирует эксперт.

Олеся Маряева обнадеживает, что со стеснительностью можно работать и победить ее с помощью специалистов. Но поскольку дружить и любить хочется уже сейчас, а не после длительной психотерапии, то эксперт советует постараться самому решить эту деликатную проблему.

"Для начала попробуйте понять, что вас останавливает, чего вы боитесь? Отказа? А теперь подумайте, что вы теряете, если подойдете к человеку, чтобы познакомиться с ним? А ничего. Вы этого человека не знаете, впервые видите", – говорит психотерапевт.

По мнению эксперта, самый худший вариант в такой ситуации, если все останется на своих местах: вы по-прежнему будете незнакомцами, которые, скорее всего, никогда больше не встретятся. Зато когда вы все-таки решитесь подойти к понравившемуся вам человеку, то есть шанс получить нового друга или любовь. Психотерапевт отмечает, что в данной ситуации совершенно очевидна незначительность проигрыша.



Не робей!

Переступить через свою застенчивость, по мнению специалиста, очень хорошо помогает фантазия. Ее следует включать, когда вы увидели симпатичного вам человека, но понимаете, что робость может помешать не только завести разговор, но и заинтересовать его интересной беседой.





Олеся Маряева психотерапевт Попробуйте сделать секундную паузу и представьте, как вчера вы вместе делали что-то, что делают только достаточно близкие люди. Например, парились в бане. Били друг друга вениками, шутили и смеялись, смешно прыгали в холодную купель, визжали, а потом с красными лицами болтали долго-долго. Представили? А теперь идите и разговаривайте, как с давно знакомым и близким человеком.

На такой волне дружелюбия и позитива люди раскрываются навстречу новому знакомству, но вот упоминать про баню психолог не рекомендует. Специалисты полагают, что доброжелательное поведение и положительный настрой сумеют растопить любое сердце. На помощь стеснительным одиночкам приходят весьма оригинальные методы налаживания отношений. Психолог рассказывает, что недавно появился новый, достаточно необычный способ знакомства.

"Молодые люди изготавливают штампы, на которые наносят название своей страницы в социальных сетях или номер телефона. Можно подойти к понравившемуся человеку и поставить маленькую печать на руке. Судя по отзывам, это очень действенный метод", – делится психотерапевт.

По словам эксперта, тех, кого в такой ситуации смутило, что нарушаются личные границы, оказывается мало, потому что доброжелательная улыбка помогает стирать границы.



Про котиков

Однако эксперт признает, что подойти к незнакомому человеку и заговорить с ним действительно очень тяжело.

"Лучше всего помогает практика. Если вы отнесетесь к знакомству как к тренировке или эксперименту, то станет значительно легче", – говорит психотерапевт Олеся Маряева.

Избавиться от ненужной застенчивости поможет мысль о том, что вы просто тренируете навык общения. Эксперт обращает внимание на то, что чем чаще вы будете подходить и заговаривать с незнакомыми людьми, тем легче вам будет в дальнейшем.

Надо увеличивать количество таких попыток, причем семейный психолог рекомендует начать с короткой беседы с официантом, кондуктором или продавцом в магазине. Специалист советует отвешивать комплименты даже бродячим котам. По мнению Олеси Маряевой, это звучит смешно, но такая методика действенна и обязательно даст результат.

