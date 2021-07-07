Как интернет-магазины заставляют нас тратить больше

Интернет-площадки конкурируют с торговыми центрами, подкарауливая любителей спонтанных покупок. Мы выясняли, где проще попасть в ловушку шопинга – в виртуальном или обычном магазине.



Во всем виноват дофамин

Почему в магазинах разбегаются глаза, а руки тянутся за кошельком? Семейный психотерапевт Дарья Волкова называет шопоголизм способом ухода от проблем и стресса. Наш мозг запоминает самый короткий путь к получению удовольствия, что и создает иллюзию решения проблемы. Шопоголизм, по мнению эксперта, – это зависимость сродни алкоголизму, наркомании и трудоголизму.

"Во время покупки у нас в мозгу вырабатывается дофамин – нейромедиатор, благодаря которому наши нервные клетки общаются друг с другом. Дофамин помогает регулировать работу не только внутренних органов, но и поддерживает в нас активность, жизнерадостность, хорошее настроение. Вот почему шопинг приносит столько удовольствия", – комментирует психотерапевт. Однако удовольствие длится недолго. Действие дофамина временно, его влияние на нашу центральную нервную систему приходится поддерживать постоянно. Нет способа сделать это быстрее, чем потратить деньги и купить себе очередное "вознаграждение".

Эксперт подчеркивает, что покупка поднимает настроение, но на короткое время, потом "дозу" нужно будет увеличивать, так как мозг просит больше дофамина. Частые покупки не избавляют от стрессов, хотя и, безусловно, поднимают настроение. Однако они не помогают решению внутренних проблем, так как вы попросту избегаете их решать. Поэтому психологи советуют как следует разобраться в себе, изменить жизнь и найти увлечения, которые способны приносить радость взамен покупки все новых и новых вещей.



Интернет-примерочная

За время пандемии количество онлайн-покупателей увеличилось более чем вдвое. И, конечно, некоторые из них перенесли любовь к спонтанным покупкам в интернет-пространство. Шопинг в сети экономит время – не надо собираться и ехать в заветный магазин, можно в любое время "бродить" по сайту, перебирая варианты.

"Все полезно в меру – когда ты находишься в постоянном онлайн-шопинге и тратишь немало ресурсов (как временных, так и денежных), то это, скорее всего, свидетельствует о том, что покупки – больше чем просто шопинг. Такие приобретения могут закрывать психологические потребности или являться инструментом для снятия стресса", – комментирует практикующий психолог Ольга Хабибулина.

Если блуждание в сетях начинает занимать значительную часть вашей жизни, эксперт советует насторожиться и задать себе несколько вопросов: что на самом деле я хочу, в чем я действительно нуждаюсь, когда делаю эти покупки, в какие сферы своей жизни я не хочу смотреть, тратя столько денег и времени на покупки?

В виртуальных лавках много ловушек для потенциальных покупателей. В частности, шопоголик не остается равнодушным при виде манящих объявлений о последнем дне скидки или о суперпредложении, которое действует только один день. Сложности возникают позже, когда, заказав ненужный товар, покупатель пытается его вернуть, обменять или пристроить.

Впрочем, практика показывает, что интернет-шопинг не заменит любителям блуждания между кронштейнами с одеждой, переодевания в примерочных и оглядывания себя в больших зеркалах.

Обычно стихийные покупки в онлайн-магазинах сдерживаются тем, что приходится регистрироваться на сайтах, ориентироваться в оплате банковской картой, а если сумма покупки кажется слишком большой, то можно без проблем отказаться от товара в последний момент. В обычном магазине, если на кассе вдруг включился здравый смысл, клиенты редко отменяют покупку, чтобы не ударить в грязь лицом перед консультантами. Часто ограничителем для виртуальной покупки становится и несоответствие картинки в интернете тому, что привозит курьер. А некоторым пользователям достаточно просто посмотреть фотографии товаров, почитать отзывы и заполнить виртуальную корзину. На этом их шопинг в интернете и заканчивается.

Кстати, онлайн-покупки чаще всего совершают мужчины. Неудивительно, что треть заказов составляет электроника и бытовая техника, эти виды товаров фактически конкурируют с покупками обуви и одежды.



Берем на карандаш

Психологи советуют тем, кто одержим спонтанными покупками в интернете или в реальности, проконсультироваться со специалистами. А если на шопинг тратится существенная часть бюджета, возникают семейные конфликты, а в торговых залах теряется контроль над собой, то речь идет о зависимости. В этом случае необходима помощь психотерапевта. Существуют даже группы, схожие с деятельностью общества анонимных алкоголиков или переедающих, в которых зависимые от покупок люди обсуждают свои проблемы и с помощью товарищей по несчастью избавляются от проявлений недуга.

К счастью, большинство из тех, кто бегает по магазинам или сидит за компьютером, выискивая товары, используют это занятие как лекарство от скуки или одиночества. Таким людям рекомендуется ежедневно записывать покупки, а в конце месяца анализировать расходы. Если на одежду тратится больше 20 процентов дохода, то это повод насторожиться. Надо также составить план покупок, чтобы избежать ненужных трат. По словам психолога Ольги Хабибулиной, покупатели, которые используют список, – это рациональные люди. Для них важен порядок с четким планированием расходов. Такие люди вряд ли будут много и необдуманно тратить.





Ольга Хабибулина психолог А вот людей-иррационалов, которым важна свобода, четкие планы ограничивают. Именно они тратят помногу, потому что принимают решения эмоционально. Им можно рекомендовать постепенно добавлять границы – ограничить себе месячный бюджет и ежедневные траты. И, конечно, исследовать свои психологические потребности, подменяемые покупками.

В обычном магазине понравившуюся вещь можно отвесить на некоторое время. И если выйти из зоны, где покупка казалась решенной, то наваждение спадает. В виртуальном магазине выбранные товары стоит некоторое время подержать в корзине, заняться текущими делами, а потом еще раз проанализировать выбор. В интернете можно почитать отзывы и посмотреть фото других покупателей в понравившихся вам вещах – возможно, ваш взгляд на товар изменится. Удаляйте приложения виртуальных магазинов после покупки.

Можно также поставить себе цель накопить на что-то серьезное, например на квартиру или машину. Открыть счет и откладывать в день зарплаты и аванса максимальные суммы, оставляя себе деньги на еду и необходимое. Записывайте, сколько денег вы отложили, отказавшись от уже выбранной вещи, – это отличный стимул.

