Эксперт рассказал, что делать, если цена на кассе не совпадает с ценником на прилавке

Эксперты рассказали о самых распространенных способах обмана покупателей на кассах в магазине. Наиболее частыми схемами мошенничества являются наличие лишнего товара, пробитого в чеке, и неправильно выданная сдача. Рассказываем, какие еще уловки следует иметь в виду, чтобы не лишиться своих денег.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Товар по провокации

Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова сообщила, что наиболее распространенным мошенническим действием в продовольственных магазинах является лишний товар в чеке. По ее мнению, жертвами такого обмана становятся люди, которые закупаются большим количеством товаров.

"Если покупается один – два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза", – объяснила эксперт.

Еще один способ, по ее словам, связан со сдачей на кассе. Обычно продавец называет покупателю итоговую стоимость покупки. Кроме того, количество денег, которое он получил, и сумму сдачи. Однако не все возвращают клиенту деньги в полном объеме, объяснила Храмова. Если кассир ошибся не в пользу покупателя, установить это, по словам специалиста, можно, "сняв кассу", то есть сверив информацию в чеке с показаниями аппарата и выявив излишки денежных средств.

Относительно безобидной хитростью кассиров можно назвать и использование своей накопительной карты вместо клиентской, продолжает она. Также некоторые продавцы для обмана используют акции продовольственной точки, например так называемую два по цене одного, подчеркнула эксперт.





Алиса Храмова доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию "1+1", но в чек вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец берет себе второй оплаченный товар.

Наиболее эффективный способ борьбы с кассовым мошенничеством, по мнению Храмовой, являются системы видеонаблюдения и запись работы кассира на специальный сервер, через который можно посмотреть все операции, совершенные им в течение рабочего дня.



Сохранять чек?

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал Москве 24, что для покупателя самое главное – проверять чек сразу после оплаты. По его словам, по приходе домой уже нельзя будет что-то предъявить, если вас обсчитали или пробили лишний товар.

"Нередко люди просто не берут чек, а если потом дома они посчитают, что с них взяли больше, чем должны были, то будет уже поздно кого-то обвинять", – пояснил эксперт.

Он отметил, что чеки после покупок в продуктовых магазинах необязательно долго хранить, так как в них нет конфиденциальной информации. Однако если купленный товар дорогой, то лучше квитанцию сохранять какое-то время, по крайней мере в течение гарантийного срока, подчеркнул специалист.





Петр Шелищ председатель Союза потребителей России Закон не требует в обязательном порядке предъявлять чек, но если его не окажется и у вас будут претензии по качеству товара, а продавец будет отрицать факт покупки, то придется вести в магазин свидетелей того, что вы там покупали.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов также отметил, что конфликты в магазинах часто происходят из-за несоответствия стоимости товара на ценнике и при оплате на кассе.

"Очень часто персонал не успевает переписывать ценники после изменения цены, соответственно, возникают конфликтные ситуации, особенно когда цена повысилась. При этом электронные ценники, которые сразу корректировали бы цену и делали ее единой на кассе и на полке, не используются", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Бывает, что намеренно пишут мелким шрифтом, что ценник действует при определенных условиях: при наличии карты или покупки сразу нескольких товаров. Это тоже такие недобросовестные уловки.

Чтобы не допустить обмана, эксперт советует повнимательней читать ценник. И в случае сомнения сфотографировать его на камеру мобильного телефона. Если на кассе выяснится другая цена и возникнет спор, то продавец не имеет права не продать товар по цене, указанной на ценнике, пояснил Павлов.

"Если поднимать шум и просто кричать, то это может и подействовать. Но если нужен какой-то юридический результат, то лучше оформить свою жалобу письменно и указать, что есть фотоматериалы в качестве доказательства. Дополнительно можно направить жалобу в Роспотребнадзор. Это серьезное нарушение, за которое магазин могут оштрафовать на внушительную сумму", – добавил он.

По мнению собеседника Москвы 24, более надежной считается оплата товаров банковской картой, так как в случае потери чека выписка из банка позволит доказать факт покупки, кроме того, кассир не сможет ошибиться со сдачей.